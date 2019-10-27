США координировали с Турцией операцию по уничтожению главаря ИГИЛ

Минобороны Турции заявило, что прошедшей ночью перед операцией в сирийском Идлибе американские и турецкие военные обменивались информацией. Об этом сообщает ТАСС.

— Накануне операции США в сирийской провинции Идлиб минувшей ночью состоялись обмен информацией и координация действий между военными обеих стран, — сообщили в турецком военном ведомстве.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что главарь ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади мог быть убит в сирийской провинции Идлиб. Также было опубликовано видео с места операции.

* Организация запрещена в РФ решением Верховного суда.