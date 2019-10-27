Опубликованы кадры первых минут после массовой стрельбы в Техасе

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Стрелок всё ещё находится на свободе. По данным полиции, он был вооружён полуавтоматической винтовкой.

Пользователи соцсетей опубликовали видео с места стрельбы в Техасе, где погибло по меньшей мере два человека и пострадало 20.

На кадрах видно, что многие пострадавшие лежат на полу в крови, очевидцы пытаются оказать им первую помощь, слышны крики.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/search?f=images&vertical=news&q=shooting&src=typd" target="_blank">myparistexas.com</a></p>

Как ранее сообщал Лайф, инцидент произошёл во время студенческой вечеринки выпускников филиала Техасского университета A&M. По данным СМИ, стрелок всё ещё на свободе. Местный шериф рассказал, что нападавший был вооружён полуавтоматической винтовкой.

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