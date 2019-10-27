Опубликованы кадры первых минут после массовой стрельбы в Техасе

Пользователи соцсетей опубликовали видео с места стрельбы в Техасе, где погибло по меньшей мере два человека и пострадало 20.
На кадрах видно, что многие пострадавшие лежат на полу в крови, очевидцы пытаются оказать им первую помощь, слышны крики.
Как ранее сообщал Лайф, инцидент произошёл во время студенческой вечеринки выпускников филиала Техасского университета A&M. По данным СМИ, стрелок всё ещё на свободе. Местный шериф рассказал, что нападавший был вооружён полуавтоматической винтовкой.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram