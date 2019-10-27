Сахалин. Жизнь как в кино

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Самый крупный российский остров живёт особенной жизнью. У каждого человека на нём своя история, про которую можно снять кино.

Съёмочная группа Лайфа проехала остров насквозь, и мы готовы показать вам настоящее кино про Сахалин.

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