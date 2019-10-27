На заброшенном кирпичном заводе под Рязанью нашли тело подростка

Надзорное ведомство не раскрывает обстоятельства смерти школьника 2004 года рождения.

Тело подростка было обнаружено на территории бывшего кирпичного завода в городе Шацке Рязанской области, сообщает прокуратура региона.

— Проведение проверки поручено прокурору Шацкого района с привлечением правоохранительных и контролирующих органов с целью выяснения причин и условий гибели несовершеннолетнего, условий жизни его семьи, отношений с близкими и сверстниками, — сообщает ведомство.

Только сегодня Лайф сообщал о другой трагедии в регионе с несовершеннолетними. При пожаре в селе Сановка Рязанской области сгорели трое детей.