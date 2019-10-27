Маршрутка и машина скорой столкнулись в Ростове-на-Дону

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Фото © VK / Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону

На появившихся в Сети кадрах с места аварии видно, что после аварии автобус въехал в столб.

В Ростове-на-Дону в результате столкновения маршрутки и машины скорой помощи на улице Шеболдаева пострадал один человек. Об инциденте рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/rostovnadonu" target="_blank"><strong><ins>Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону</ins></strong></a></p>

В маршрутке № 99 в момент происшествия находилось 18 пассажиров.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/rostovnadonu" target="_blank"><strong><ins>Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону</ins></strong></a></p>

В настоящее время известно об одном пострадавшем — водителе маршрутки, — цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".

На появившихся в Сети кадрах с места аварии видно, что после столкновения маршрутка въехала в столб. Обстоятельства аварии выясняются.

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