Маршрутка и машина скорой столкнулись в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в результате столкновения маршрутки и машины скорой помощи на улице Шеболдаева пострадал один человек. Об инциденте рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.
В маршрутке № 99 в момент происшествия находилось 18 пассажиров.
— В настоящее время известно об одном пострадавшем — водителе маршрутки, — цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".
На появившихся в Сети кадрах с места аварии видно, что после столкновения маршрутка въехала в столб. Обстоятельства аварии выясняются.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram