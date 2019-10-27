Месси назвал лучшего форварда в мире, которого видел. И это не Роналду

Кроме того, Месси отдал честь Роналдиньо. Лео подчеркнул, что во многом благодаря бразильцу ощущал себя комфортно в "Барселоне" в начале карьеры.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси назвал бразильца Роналдо лучшим нападающим, которого когда-либо видел.

— Роналдо был феноменом, одним из лучших нападающих, которых я когда-либо видел. Его игра была впечатляющей, — цитирует издание TyC Sports аргентинца.

Также Лео выделил другого бразильца — Роналдиньо. Месси отметил, что на заре своей карьеры в стане сине-гранатовых он помог ему влиться в коллектив.

— На поле я всегда старался отыскать его пасом, но, к сожалению, мы не так много времени отыграли вместе. Мне бы хотелось поиграть с Роналдиньо побольше, — сказал Лео.

Роналдо, также известный как Зубастик, дважды становился обладателем "Золотого мяча" (1997 и 2002 годы). На его счету несметное количество личных и командных трофеев, включая два титула чемпиона мира: в 1994 году, где ему не довелось сыграть в силу юного возраста, и в 2002 году, где бразилец с восемью голами стал лучшим бомбардиром турнира.

В прошлом году другой великий аргентинец, Диего Марадона, назвал Роналдо самым талантливым футболистом в истории.