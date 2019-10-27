Кадыров отреагировал на новость о ликвидации главаря ИГИЛ цитатой из Гоголя

Он напомнил, что террористическая группировка "Аль-Каида"* продолжает существовать, несмотря на ликвидацию её лидера.

Смерть главаря группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади мало что изменит, если террористов будут и дальше "делить на хороших и плохих", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Свою позицию он выразил в "Телеграме".

— Абу Бакр аль-Багдади снова убит? На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: "Я тебя породил, я тебя и убью!" — написал он. — Смерть аль-Багдади мало что меняет, если делить террористов на хороших и плохих.

Кадыров добавил, что террористическая группировка "Аль-Каида" продолжает существовать, несмотря на ликвидацию её лидера Усамы бен Ладена в 2011 году. Он также выразил мнение, что необходимо полностью очистить Сирию от боевиков ИГИЛ.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади мог быть убит на северо-западе Сирии. Позже появилось видео, якобы снятое на месте предполагаемой гибели боевика.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.