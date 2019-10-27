Disney и Fox выпустят спин-офф "Ледникового периода", который расскажет историю одноглазой ласки Баку, который появился в третьей, четвёртой и пятой частях мультфильма. Об этом сообщает портал Discussing Film.

Также отмечается, что выйдет продолжение мультфильма "Рио", в котором покажут жизнь двух друзей-канареек — Педро и Нико.

Пока никаких подробностей по поводу озвучки героев и даты премьер нет.

Напомним, ранее стало известно, что Disney снимет ремейк "Инспектора Гаджета".