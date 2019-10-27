Лидер "Азова" пригрозил Зеленскому тысячами бойцов в Донбассе

Билецкий уверен, что попытка развести войска в Донбассе будет "сдачей огромной территории".

Руководитель батальона "Азов" Андрей Билецкий обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и заявил, что президент повёл себя по-хамски, когда приезжал в Донбасс и общался с бойцами батальона. Билецкий пообещал президенту, что, если батальон вытеснят с позиций, которые он занимает сейчас, на место вернутся десять тысяч бойцов.

— Если вы решите исполнять эти угрозы — выбросить отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не получится, там будет десять тысяч, — высказался Билецкий.

Он заявил, что "Азов" останется в Золотом, потому что военные "имеют право на собственное мнение", заработанное кровью.

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский пообщался с националистами в Донбассе и перешёл на повышенный тон во время разговора, потому что те не выполняли его распоряжения. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал эту новость и высказал уверенность, что диалог "азовцев" с Зеленским отодвигает сроки саммита лидеров стран "нормандской четвёрки".