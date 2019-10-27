Жительница Хакасии выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем

Вернувшись домой, мужчина увидел ослеплённого сына и склонившуюся над ним супругу, которая шептала какие-то слова.

Жительница хакасского села Таштып выколола глаза своему пятимесячному ребёнку после ссоры с мужем на почве ревности. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что 36-летняя женщина страдает расстройством психики. Когда её супруг уехал в Абакан, Ольга закрыла трёх других своих детей (в возрасте от четырёх до 14 лет) в комнате и сказала не выходить оттуда ни при каких обстоятельствах. После этого она кухонным ножом выколола глаза малышу.

По словам собеседника Лайфа, вернувшись домой, мужчина увидел маленького сына без глаз и супругу, которая что-то шептала над ним. Малыша госпитализировали, его мать задержали.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".