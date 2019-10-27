Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию

Телеканал "Звезда" опубликовал видео переброски российских бронеавтомобилей "Тайфун-У" и "Тигр" в Сирию.

На начальных кадрах видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. После этого показано, как техника покидает его.

Напомним, ранее стало известно, что Минобороны РФ доставило на авиабазу Хмеймим десятки бронеавтомобилей для военной полиции, которая будет содействовать выводу курдских подразделений от сирийско-турецкой границы и патрулировать территории, определённые в ходе сочинских переговоров президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана.