Играющую в реке собаку на глазах у хозяина утащил крокодил — видео

Пса по имени Бен крокодил проглотил целиком, две другие собаки смогли спастись.

Огромный крокодил атаковал трёх собак, которые плескались в реке Уотсон австралийского штата Квинсленд. Перед хищником оказались беспомощны и собаки, и их владелец, рассказывает The Sun.

— Бенни! Бен, уходи! О нет, Бенни... — кричит хозяин с берега.

— Это видео должно быть предупреждением для владельцев домашних животных, которые позволяют им играть в реках во время прилива, — высказался координатор центра изучения коренных народов в общине Орукун Ноэль Уотерман.

Недавно Лайф делал подборку самых ужасных представителей фауны Австралии, а также метеорологических явлений, которые могут представлять опасность. На первом месте подборки — морской крокодил длиной шесть метров.