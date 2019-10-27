Играющую в реке собаку на глазах у хозяина утащил крокодил — видео

Огромный крокодил атаковал трёх собак, которые плескались в реке Уотсон австралийского штата Квинсленд. Перед хищником оказались беспомощны и собаки, и их владелец, рассказывает The Sun.
— Бенни! Бен, уходи! О нет, Бенни... — кричит хозяин с берега.
— Это видео должно быть предупреждением для владельцев домашних животных, которые позволяют им играть в реках во время прилива, — высказался координатор центра изучения коренных народов в общине Орукун Ноэль Уотерман.
Недавно Лайф делал подборку самых ужасных представителей фауны Австралии, а также метеорологических явлений, которые могут представлять опасность. На первом месте подборки — морской крокодил длиной шесть метров.
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