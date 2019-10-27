В Госдуме назвали вбросом доклад США о "захвате" Калининграда

Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал доклад научного сотрудника Джеймстаунского фонда о возможной войне в Прибалтике.

— Это очередной информационный вброс для того, чтобы поговорить на тему "А что будет, если мы будем воевать с Россией". Только для того, чтобы увеличить оборонный бюджет и увеличить своё присутствие в этом регионе — я имею в виду блок НАТО, — сказал RT Шерин.

Напомним, ранее Джеймстаунский фонд опубликовал доклад, согласно которому Россия в ходе возможного противостояния со странами Прибалтики и НАТО потеряет Калининград. Губернатор Калининградской области раскритиковал работу американского учёного и назвал её глупостью.