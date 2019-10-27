Командир "Сирийских демократических сил" подтвердил ликвидацию главаря ИГИЛ

Ранее о ликвидации аль-Багдади сообщило несколько американских изданий. Утверждается, что террорист был убит в сирийской провинции Идлиб.

Командующий "Сирийскими демократическими силами" (СДС) Мазлюм Абди заявил, что глава ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован после пяти месяцев разведывательной работы.

— Пять месяцев продолжались разведывательная работа на земле и точечное преследование, пока не состоялась совместная операция по ликвидации террориста Абу Бакра аль-Багдади, — написал Абди в "Твиттере".

Ранее о ликвидации аль-Багдади в провинции Идлиб на севере Сирии сообщили американские СМИ. Кроме того, администрация президента США проанонсировала важное заявление, которое Дональд Трамп должен сделать в воскресенье, 27 октября.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.