Командир "Сирийских демократических сил" подтвердил ликвидацию главаря ИГИЛ

Командующий "Сирийскими демократическими силами" (СДС) Мазлюм Абди заявил, что глава ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован после пяти месяцев разведывательной работы.
— Пять месяцев продолжались разведывательная работа на земле и точечное преследование, пока не состоялась совместная операция по ликвидации террориста Абу Бакра аль-Багдади, — написал Абди в "Твиттере".
Ранее о ликвидации аль-Багдади в провинции Идлиб на севере Сирии сообщили американские СМИ. Кроме того, администрация президента США проанонсировала важное заявление, которое Дональд Трамп должен сделать в воскресенье, 27 октября.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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