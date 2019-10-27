На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову — видео

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На Троекуровском кладбище в Москве состоялось торжественное открытие памятника российскому актёру Николаю Караченцову. Лайф публикует видео с места события.

<p>Фото © LIFE</p>

На кадрах видно, что опускается покрывало и собравшиеся восхищённо аплодируют авторам идеи и исполнителям памятника, на котором актёр изображён в образе графа Резанова под крестом и статуей ангела.

<p>Фото © LIFE</p>

Напомним, народный артист РСФСР скончался утром 26 октября 2018 года — накануне своего дня рождения. Ранее вдова Караченцова рассказала о его последней воле.

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