Отец устроившего бойню срочника — о его службе: Звонил реже и без настроения

Мужчина не верит, что инцидент произошёл из-за личных проблем сына, потому что Рамиль всегда был общительным и дружелюбным.

Отец расстрелявшего восьмерых сослуживцев в Забайкалье срочника рассказал о том, как проходила военная служба сына.

— Стал звонить реже. В сентябре вообще уже перестал на связь выходить... В последнее время он был как-то не в настроении почему-то. По голосу я чувствовал, что что-то не так. Что не так — он мне ничего не говорил, — рассказал Mash Салим Шамсутдинов.

По словам мужчины, он воспитывал сына один, без матери, но Рамиль всегда был общительным и дружелюбным. Он отметил, что не верит, что инцидент произошёл из-за личных проблем.

— Этому никто не верит, и я не верю. Он рос нормальным ребёнком, у него всего хватало, он ни в чём не нуждался. Учился хорошо, у него и награды есть, — добавил Шамсутдинов.

Ранее отец Рамиля также поделился, что он хотел после срочной службы идти служить по контракту.

Напомним, что солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом городе Горном. В результате восемь военнослужащих погибли, ещё двое ранены. Стрелок был обезврежен. Молодой человек даже заявил, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что солдат мог расстрелять сослуживцев из-за нервного срыва на фоне личных проблем.