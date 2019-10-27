Джеймс Бонд может жениться в новом фильме "Не время умирать"

В одном из вариантов концовки нового фильма бондианы "Не время умирать" агент 007 женится на Мадлен Суонн, ранее появлявшейся в картине "Спектр".
По данным Mirror, режиссёр фильма Кэри Фукунага специально снял три различных варианта концовки, чтобы избежать утечки информации. И только он знает, какая из них войдёт в окончательный вариант работы.
Роль Мадлен Суонн в 24-м фильме бондианы исполнила французская актриса Леа Сейду. Картина "Не время умирать" выйдет в российский прокат 9 апреля 2020 года. Главную роль в ней сыграет Дэниел Крэйг, для которого этот фильм станет пятым в серии.
Ранее было опубликовано видео с прощальной вечеринки по случаю окончания съёмок "Не время умирать", где Крэйг изрядно перепил.
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