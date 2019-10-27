Трамп раскрыл подробности ликвидации главаря ИГИЛ

По его данным, аль-Багдади был уничтожен в ходе операции ВС США в сирийском Идлибе.

Президент США Дональд Трамп подтвердил уничтожение главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади в ходе американской спецоперации. Об этом он заявил в ходе выступления в Белом доме.

— Он умер как собака, — отметил Трамп.

По его словам, аль-Багдади пытался скрыться от военных США в подземном тоннеле и взорвал пояс смертника. Кроме того, было уничтожено большое количество боевиков и освобождено 11 детей. Никто из американских военных не пострадал.

Ранее о ликвидации аль-Багдади в провинции Идлиб на севере Сирии сообщили американские СМИ. По данным ряда изданий, вместе с Багдади погибли ещё двое мужчин, три женщины и один ребёнок.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.