Трамп раскрыл подробности ликвидации главаря ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп подтвердил уничтожение главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади в ходе американской спецоперации. Об этом он заявил в ходе выступления в Белом доме.
— Он умер как собака, — отметил Трамп.
По его словам, аль-Багдади пытался скрыться от военных США в подземном тоннеле и взорвал пояс смертника. Кроме того, было уничтожено большое количество боевиков и освобождено 11 детей. Никто из американских военных не пострадал.
Ранее о ликвидации аль-Багдади в провинции Идлиб на севере Сирии сообщили американские СМИ. По данным ряда изданий, вместе с Багдади погибли ещё двое мужчин, три женщины и один ребёнок.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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