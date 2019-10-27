В Удмуртии простились с 83-летней солисткой "Бурановских бабушек"

В селе Бураново Малопургинского района 27 октября состоялась церемония прощания с бывшей солисткой ансамбля "Бурановские бабушки" Натальей Пугачёвой.

Как уточняет портал "Ижлайф", панихида и отпевание состоялись в храме, построенном на средства, заработанные "Бурановскими бабушками" на гастролях после выступления на Евровидении.

Церемонию прощания посетило около сотни человек. Похороны состоялись на местном кладбище.

Напомним, 26 октября на 84-м году из жизни ушла солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Яковлевна Пугачёва. Позже продюсер коллектива Ксения Рубцова назвала причину её смерти.

Бабушек из удмуртского села Бураново узнала вся страна в 2010 году после участия в российском отборочном туре в финал Евровидения. Спустя два года "Бурановские бабушки" обрели мировую известность, заняв второе место на Евровидении-2012.