СМИ: Трамп подписал документ о скором выходе США из Договора по открытому небу

Американская газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором изложены намерения выйти из Договора по открытому небу.

— Администрация Трампа предприняла шаги к тому, чтобы расторгнуть соглашение, которое продержалось почти три десятилетия и было направлено на снижение риска войны между Россией и Западом, позволяя обеим сторонам проводить разведывательные полёты над территориями друг друга, — сообщает издание.

После того как Штаты расторгнут договор, произойдёт демонтаж системы контроля над вооружениями после холодной войны. Она ранее уже пострадала от прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Обсуждение скорого прекращения Договора по открытому небу началось ещё в начале месяца. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что американские СМИ всё меньше можно считать достоверным источником.

В Минобороны заявили, что Пентагону нужен Договор по открытому небу с РФ. Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-министр обороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэм Нанн также высказывались, что договор нужно сохранить.