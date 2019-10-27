СМИ: В Подмосковье задержали студента, готовившего нападение на колледж

Знакомые молодого человека рассказали, что он был скрытен, нелюдим и всех сторонился.

В подмосковном Зарайске правоохранительные органы задержали студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, готовившего нападение на своих однокурсников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

— На него удалось выйти в ходе оперативных мероприятий. При обыске у молодого человека нашли оружие, — рассказал источник.

По словам собеседника агентства, 18-летний Борис планировал напасть на однокурсников из-за конфликта. Молодой человек жил в студенческом общежитии, где его несколько раз избивали соседи. Также, по данным следствия, Борис хотел расправиться с одним из своих преподавателей.

Знакомые юноши рассказали, что он вёл скрытный образ жизни, был нелюдим и всех сторонился.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". При задержании у него обнаружили пистолет, предположительно, системы Макарова, который направили на экспертизу. Суд арестовал студента на два месяца.