СМИ: В Подмосковье задержали студента, готовившего нападение на колледж

В подмосковном Зарайске правоохранительные органы задержали студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, готовившего нападение на своих однокурсников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
— На него удалось выйти в ходе оперативных мероприятий. При обыске у молодого человека нашли оружие, — рассказал источник.
По словам собеседника агентства, 18-летний Борис планировал напасть на однокурсников из-за конфликта. Молодой человек жил в студенческом общежитии, где его несколько раз избивали соседи. Также, по данным следствия, Борис хотел расправиться с одним из своих преподавателей.
Знакомые юноши рассказали, что он вёл скрытный образ жизни, был нелюдим и всех сторонился.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". При задержании у него обнаружили пистолет, предположительно, системы Макарова, который направили на экспертизу. Суд арестовал студента на два месяца.
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