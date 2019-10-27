Москвичей предупредили о сильном ветре

В воскресенье вечером в Москве и области ожидаются сильные порывы ветра, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по городу.

— 27 октября с 17 часов с сохранением ночью 28 октября в городе Москве и Московской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 15–20 метров в секунду, — говорится в сообщении.

МЧС РФ призывает быть внимательнее: избегать шатких конструкций и не укрываться под деревьями.

А со следующей недели в столицу придут заморозки и мокрый снег. По прогнозам синоптиков, среда станет самым холодным днём.