Онищенко поспорил с диетологами об идеальном рационе для детей

Он также отметил, что рекомендации испанских специалистов адекватны, но банальны.

Бывший главный санитарный врач РФ, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал URA.ru советы испанских диетологов о детском питании.

— Даже если мама кормит грудью, примерно с полугода нужно прикармливать — ребёнок растёт, и ему не хватает материнского молока, — не согласился Онищенко со специалистами.

Он также отметил, что, действительно, рацион детей более старшего возраста должен состоять преимущественно из свежих и натуральных продуктов.

— Все рекомендации вполне вменяемы, давал их профессионал, но это банальности, — сделал вывод Онищенко.

Напомним, ранее испанские диетологи рассказали об ошибках в питании детей. По их словам, малышей не стоит кормить кашами из коробок и детскими пюре, так как у них однородная структура.