Стас Пьеха рассказал, из-за чего перенёс инфаркт

В те дни артист понял, что ему нужно заниматься освобождением от зависимости, чтобы решить все свои проблемы.

Певец Стас Пьеха рассказал о пережитом пять лет назад инфаркте. В один из дней артист почувствовал недомогание, сам сделал себе капельницу, но его состояние не улучшилось. После этого Пьеху госпитализировали.

— С того момента я стал понимать, что все мои проблемы, все эти диагнозы, заболевания, оправдания связаны лишь с тем, что я — зависимый человек, который никогда от зависимости не выздоравливал, что мне нужно заниматься выздоровлением от зависимости, — сказал 39-летний певец в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Артист добавил, что его здоровье ухудшилось во время гастролей на фоне употребления медикаментов, алкоголя и "всякого разного".

Ранее Пьеха рассказал, почему так и не развёлся со своей супругой — моделью Натальей Горчаковой.