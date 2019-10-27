Шнуров признался, что хотел списать географический диктант у Шойгу

В этом году диктант можно было написать на более чем 5,7 тысячи площадок в России и на 109 — за рубежом.

Музыкант и телеведущий Сергей Шнуров рассказал, что во время написания географического диктанта подглядывал в ответы министра обороны РФ Сергея Шойгу. Слова Шнурова приводит РИА "Новости".

Сергей Шойгу же заявил, что вопросы диктанта в этом году были интересными и познавательными, но, видимо, Шнуров не был готов к тому уровню, потому и подглядывал в работу министра.

Диктант прошёл в Московском государственном университете уже в четвёртый раз. Вместе с Шойгу и Шнуровым за парты сели ректор МГУ Виктор Садовничий, спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов, а также спортсмены, артисты и юнармейцы. Помимо МГУ диктант можно было написать на тысячах других площадок.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил проработать включение географии в число обязательных экзаменов. В прошлом году в Кремле выразили уверенность, что в России географическая грамотность выше, чем на Западе.