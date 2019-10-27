Walking Dead по-киевски. Зомби и нечисть вышли на улицы города — видео

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Многие участники пришли на парад уже в образе. А для тех, кто не успел перевоплотиться, на маршруте шествия располагались специальные точки, где можно было "стать зомби".

В Киеве 26 октября прошёл зомби-парад Zombie Walk. Взрослые и дети прошлись по украинской столице в костюмах нечисти, призраков, мертвецов и прочих соответствующих теме Хэллоуина костюмах.

<p>Фото © <a href="https://www.unian.net/lite/holidays/10733148-kak-kiev-perezhil-shestvie-nechisti-zombie-walk-fotoreportazh.html" target="_blank">УНИАН</a></p>

Противостояли "армии зла" участники в нарядах рыцарей, спецназовцев и сталкеров. Многие участники пришли на шествие уже в образе, однако также на месте работали специальные точки, где можно было загримироваться за плату.

<p>Фото © <a href="https://www.unian.net/lite/holidays/10733148-kak-kiev-perezhil-shestvie-nechisti-zombie-walk-fotoreportazh.html" target="_blank">УНИАН</a></p>

Маршрут шествия начался у Золотых ворот. Всего в нём приняли участие более сотни человек. Зомби-парад проводится в Киеве уже пятый раз.

<p>Фото © <a href="https://www.unian.net/lite/holidays/10733148-kak-kiev-perezhil-shestvie-nechisti-zombie-walk-fotoreportazh.html" target="_blank">УНИАН</a></p>

Специально к Хэллоуину Лайф составил подборку из шести фильмов, после которых можно "умереть от страха".

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