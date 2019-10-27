Белый дом показал, как Трамп наблюдал за операцией по уничтожению главаря ИГИЛ

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Фото © Twitter / The White House

Белый дом опубликовал фотографии, запечатлевшие реакцию президента США Дональда Трампа на проведение операции по уничтожению главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.

На кадрах видно, как Трамп в окружении приближённых сосредоточенно щурится, наблюдая за происходящим.

Пользователи в комментариях заявили, что фотография кажется им постановочной и что в своё время у предшественника Трампа, Барака Обамы, фото с наблюдением за уничтожением главаря "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена получилось естественнее.

В подтверждение своей точки зрения пользователи отметили, что Обаму снимали со стороны и на его снимке видно, как все напряжённо наблюдают за происходящим вместе с ним.

Напомним, первыми о ликвидации аль-Багдади в провинции Идлиб на севере Сирии сообщили американские СМИ. Позже глава Белого дома подтвердил эту информацию и раскрыл детали состоявшейся операции, а также выразил благодарность России за помощь. При этом в Минобороны РФ в уничтожении аль-Багдади усомнились.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

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