Пропавший в Новосибирской области подросток найден мёртвым

Отряд "Лиза алерт" оповестил активистов-поисковиков сообщением "Найден. Погиб".

14-летний подросток, пропавший по пути в школу в Бердске Новосибирской области, найден мёртвым, рассказал изданию "Бердск-онлайн" источник в следственных органах.

Тело парня обнаружили в лесу рядом с одним из бердских санаториев.

Напомним, мальчик пропал утром 22 октября, он ушёл в школу, но на уроках так и не появился. Улицы и лесопарковые зоны в Бердске прочёсывало 200 человек, а ориентировки на школьника отправили в соседние регионы.

По сведениям родственников и друзей, у парня не было никаких конфликтов, он никогда не сбегал из дома и рос спокойным. Он проживал с отцом, сестрой и дедушкой. Его мать скончалась десять лет назад.