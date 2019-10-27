Отец Марии Бутиной рассказал, когда она вернётся в Барнаул

Освобождённая из американской тюрьмы Мария Бутина приедет в Барнаул к маме и бабушке не раньше вторника. Об этом РИА "Новости" рассказал её отец Валерий.
— Мы находимся с Марией в Москве, ещё пару дней проведём в столице, так как надо уладить несколько вопросов... Самочувствие у всех нормальное, волнительно, — сказал мужчина.
Ранее Мария попросила маму испечь к её приезду пять куриц и купить бананов.
Как сообщал Лайф, Мария Бутина 26 октября прилетела из Майами в московский аэропорт Шереметьево. В США она 18 месяцев провела в тюрьме по обвинению за "сговор с целью работы на иностранное правительство".
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