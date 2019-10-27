Отец Марии Бутиной рассказал, когда она вернётся в Барнаул

Девушка ещё несколько дней проведёт в столице, чтобы уладить несколько вопросов.

Освобождённая из американской тюрьмы Мария Бутина приедет в Барнаул к маме и бабушке не раньше вторника. Об этом РИА "Новости" рассказал её отец Валерий.

— Мы находимся с Марией в Москве, ещё пару дней проведём в столице, так как надо уладить несколько вопросов... Самочувствие у всех нормальное, волнительно, — сказал мужчина.

Ранее Мария попросила маму испечь к её приезду пять куриц и купить бананов.

Как сообщал Лайф, Мария Бутина 26 октября прилетела из Майами в московский аэропорт Шереметьево. В США она 18 месяцев провела в тюрьме по обвинению за "сговор с целью работы на иностранное правительство".