Мощному пожару в Калифорнии уже дали собственное имя — видео

Всего в Сономе проживает порядка полумиллиона человек. Эвакуировано было более трети населения.

В Калифорнии эвакуировали около 180 тысяч человек из-за природного пожара, получившего собственное имя — "Кинкейд". Об этом заявили в администрации округа Сонома.

Aproximadamente 180,000 personas están bajo un orden de evacuación debido al #KincadeFire. Es la evacuación más grande que recuerde a cualquiera persona en la Oficina del Sheriff. Cuídense a todos. — Sonoma Sheriff (@sonomasheriff) October 27, 2019

— Приблизительно 180 000 человек находятся в порядке эвакуации из-за пожара "Кинкейд". Это самая масштабная эвакуация, которую помнят в округе шерифа, — говорится в заявлении администрации.

Всего в округе проживает около полумиллиона человек. Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввёл в округах Сонома и Лос-Анджелес режим чрезвычайной ситуации из-за тяжёлой обстановки, вызванной пожарами.

Ранее сообщалось об эвакуации 50 тысяч человек из-за пламени на площади примерно в две тысячи гектаров.