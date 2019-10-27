В Татарстане у родителей забрали девятилетнюю девочку весом 7 кг

Мама ребёнка утверждает, что дочь страдает только из-за того, что семья не в состоянии прокормить пятерых детей.

У семьи из Зеленодольска забрали девятилетнюю дочь, весившую всего семь килограммов. Об инциденте сообщает телеканал "Татарстан 24".

О девочке в районной поликлинике узнали случайно. В мае её мать, ожидающая пятого ребёнка, пришла встать на учёт после переезда и проговорилась, что кроме старших детей дома осталась младшая дочь с диагнозом ДЦП.

Приехавшие врачи зафиксировали у девочки крайнюю степень дистрофии и увезли её в стационар, после чего отправили в казанский хоспис. Сейчас ребёнок весит 11 килограммов, но медики беспокоятся, что после возвращения домой ей грозит голод.

Мама девочки утверждает, что дочь страдает только из-за того, что её родители не могут прокормить пятерых детей. При этом троих из них уже определили в приют.

Так как супруги нигде официально не работают и не могут содержать своих детей, исполнительный комитет города обратился в суд, пытаясь лишить их родительских прав. Но семья верит, что может вырастить детей. Последнее слово в этой истории остаётся за судом, однако окончательного решения по делу пока не вынесено.