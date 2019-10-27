В центре Львова откопали подземелье с человеческими останками

Археологи обнаружили в центре Львова древние своды и остатки каменной патинированной стены. Об этом сообщает INTV.ua.
Внутри помещения были найдены фрагменты человеческих костей, в том числе часть черепной коробки. Сейчас их передали антропологам для дальнейшего изучения.
Кроме того, исследователи раскопали элементы кафеля и частицы керамической посуды. Археологи предполагают, что находка могла быть криптой костёла Пресвятой Троицы при монастыре тринитариев, который существовал во Львове с 1703 по 1848 год.
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