В центре Львова откопали подземелье с человеческими останками

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Фото © INTV.ua

Специалисты считают, что находка может быть криптой костёла Пресвятой Троицы при монастыре тринитариев, который находился на этом месте в XVIII–XIX веках.

Археологи обнаружили в центре Львова древние своды и остатки каменной патинированной стены. Об этом сообщает INTV.ua.

<p>Фото © <a href="https://intvua.com/news/society/1572163635-u-lvovi-chergove-arheologichne-vidkrittya-foto-.html" target="_blank">INTV.ua</a></p>

Внутри помещения были найдены фрагменты человеческих костей, в том числе часть черепной коробки. Сейчас их передали антропологам для дальнейшего изучения.

<p>Фото © <a href="https://intvua.com/news/society/1572163635-u-lvovi-chergove-arheologichne-vidkrittya-foto-.html" target="_blank">INTV.ua</a></p>

Кроме того, исследователи раскопали элементы кафеля и частицы керамической посуды. Археологи предполагают, что находка могла быть криптой костёла Пресвятой Троицы при монастыре тринитариев, который существовал во Львове с 1703 по 1848 год.

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