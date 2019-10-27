Эксперты назвали авто, которые тяжелее всего перепродать

Меньше всего шансов быть проданными на вторичном рынке у популярных внедорожников и кроссоверов.

Volkswagen Tiguan тяжелее всего продать на рынке б/у автомобилей. Это выяснили эксперты из "Авторамблера". Причиной они назвали слухи о ненадёжности бензинового наддувного двигателя 1,4 TSI. Про "тигуан" также говорят, что у него могут быть проблемы с газораспределительным механизмом и топливной аппаратурой.

Вторым в рейтинге тех, от которых тяжело избавиться, идёт автомобиль Skoda Yeti. У автолюбителей есть претензии к его двигателю.

Популярная марка Nissan Qashqai занимает третье место, причиной тоже стал мотор. По версии экспертов, российские автолюбители скептически относятся к компактным двигателям с наддувом и вариатором.

Автомобиль Nissan Terrano, разработанный на базе модели Renault Duster, также не в почёте. Эксперты уверены, что покупатели больше заинтересуются оригиналом.

Флагманская серия представительских автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz в виде S600 не нравится автомобилистам из-за транспортного налога, который обходится более чем в 75 тысяч рублей, а также из-за дорогого ремонта.

Другими автомобилями, которые плохо продаются, эксперты назвали BMW 750i, Volvo S80 V8, Volvo XC90 V8, Mazda CX-7, Haval H9.

Недавно Лайф приводил обратный рейтинг — самых популярных автомобилей на вторичном рынке.