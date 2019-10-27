Лайф узнал о жизни студента, готовившего нападение на техникум в Подмосковье

Мать молодого человека является постоянной пациенткой психдиспансера, а сильно пьющий отец давно ушёл из семьи.

Подмосковный студент, которого задержали при подготовке нападения на своих однокурсников, ранее уже имел проблемы с законом. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Так, в 2012 году Бориса поставили на учёт в отдел по делам несовершеннолетних за нанесение телесных повреждений. А в ноябре прошлого года против него возбудили уголовное дело за незаконное хранение оружия. Тогда в доме молодого человека обнаружили огнестрельный нарезной семизарядный револьвер системы Нагана 1925 года выпуска.

Также Лайф выяснил, что до поступления в аграрно-промышленный техникум в Зарайске юноша проживал с бабушкой в селе Подхожем. Мать Бориса часто лежала в психиатрическом диспансере, а отец сильно пил и давно ушёл из семьи.

По словам источника Лайфа, в техникуме молодой человек вёл себя замкнуто, всё время сидел, уткнувшись в телефон. По четвергам он всегда говорил, что опаздывает на встречу к девушке, но знакомые Бориса не могут подтвердить, что у него была подруга.

Напомним, ранее стало известно, что 18-летнего Бориса задержали и арестовали на два месяца по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". По данным следствия, он хотел расправиться с однокурсниками и преподавателем из-за личных конфликтов.