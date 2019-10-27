В Ярославле третий день ищут пропавшего подростка

В Дзержинском районе Ярославля пропал 17-летний подросток. Аваз Адыгезалов ушёл из дома три дня назад, с тех пор его никто не видел, сообщает на своей странице в соцсети "ВКонтакте" поисково-спасательный отряд "Ярспас".

— Приметы школьника: рост — 180 см, худощавый. Был одет во всё чёрное и с чёрным рюкзаком. На куртке были полоски, — сообщают приметы волонтёры.

Лайф сегодня рассказывал, что в Новосибирской области сегодня трагически завершились поиски другого подростка, который отправился в школу и пропал.