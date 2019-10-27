Советник Трампа заверил, что от тела аль-Багдади избавятся "подобающим образом"

Он также подтвердил, что факт гибели главаря террористов доказывает результат ДНК-теста, имеющегося в распоряжении Белого дома.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что от тела главаря ИГИЛ* избавятся подобающим образом. Заявление прозвучало в эфире NBC.

При этом он не уточнил, будет ли тело захоронено. Советник отметил, что операция по ликвидации Абу Бакра аль-Багдади была названа в честь американки Кайлы Мюллер, трагически погибшей в плену боевиков.

Он также подтвердил, что факт гибели аль-Багдади доказывает результат ДНК-теста, имеющегося в распоряжении Белого дома.

Напомним, первыми о ликвидации террориста сообщили американские СМИ. Позже глава Белого дома подтвердил эту информацию и раскрыл детали проведённой в Сирии операции, а также выразил благодарность России за помощь. При этом в Минобороны РФ в уничтожении аль-Багдади усомнились.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.