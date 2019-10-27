Украинцы попросили Зеленского запретить криминальные новости днём

Жители Украины попросили президента Владимира Зеленского ограничить показ криминальных новостей до 23 часов. Соответствующая петиция опубликована на сайте главы государства.

— На телеканалах и в социальных сетях новости негативного характера составляют 90%... Это очень расшатывает настроение в стране, жизнь на Украине ассоциируется с опасностью, бедностью, криминалом. Прошу сделать ограничения для новостей, разрушающих позитивное видение жизни в стране, — говорится в обращении.

Напомним, ранее украинцы попросили Зеленского заменить гривну на доллар из-за нестабильности национальной валюты. Также авторы петиции хотят, чтобы пересчитали цены, тарифы, заработную плату, пенсии, стипендии и вклады граждан.