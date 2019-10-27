Курды оставили свои посты на границе Сирии и Турции

Они надеются, что Россия поможет наладить конструктивный диалог с официальным Дамаском.

"Сирийские демократические силы" (SDF), которые состоят из арабо-курдских отрядов, заявили, что окончательно отвели свои подразделения от границы Сирии и Турции. Там их заменили сирийские пограничники.

— После интенсивных обсуждений с РФ наших возражений мы согласились выполнить её инициативу по остановке турецкой агрессии на северо-востоке Сирии... SDF разместятся на новых позициях далеко от сирийско-турецкой границы, — цитирует РИА "Новости" заявление SDF.

На прошлой неделе Турция и Россия подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает вывод всех курдских формирований на 30 километров от границы и совместное патрулирование сирийской территории российскими и турецкими силами. Командир "Сил демократической Сирии" поблагодарил Россию за обеспечение безопасности курдов.

Как сегодня сообщал Лайф, "Сирийские демократические силы" подтвердили ликвидацию Абу Бакра аль-Багдади.