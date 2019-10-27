Трагедия с массовой гибелью мигрантов в фуре чуть не повторилась во Франции

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Фото © Shutterstock

Таможенники обнаружили в грузовом отсеке восьмерых нелегальных мигрантов, четверо из них — дети.

Таможенники французского порта Кале при проверке холодильной фуры обнаружили восьмерых нелегальных мигрантов в тайном отсеке, среди них было четверо детей. Об этом сообщает агентство France-Pressee.

Уточняется, что фура направлялась в Великобританию. Все восемь человек живы, но пострадали от переохлаждения. По их словам, они прибыли из Афганистана.

Оба водителя фуры оказались гражданами Румынии, они задержаны.

Напомним, ранее в английском графстве Эссекс нашли грузовик с телами 39 человек. Выяснилось, что в "фуре смерти" находились нелегальные мигранты, которые замёрзли насмерть в холодильнике.

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