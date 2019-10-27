Снег опередил прогнозы синоптиков и накрыл Петербург — видео

Пользователи соцсетей радуются снегопаду и выкладывают фотографии запорошенных машин и улиц.

Жители Санкт-Петербурга сегодня наблюдают настоящую зиму из своих окон: снегопад на сутки опередил прогнозы синоптиков.

— Ну вот и он — первый снег! — пишут петербуржцы на страницах в соцсетях и выкладывают фотографии запорошенных снегом улиц и машин.

Снегопад уже накрыл северные районы города и аэропорт Пулково, пользователи "Инстаграма" в шутку призывают пилотов развернуться и лететь обратно.

Зимняя погода задержится в Питере до конца недели, в прогнозах погоды обещают ветреные и мокрые будни.