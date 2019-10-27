Снег опередил прогнозы синоптиков и накрыл Петербург — видео

Жители Санкт-Петербурга сегодня наблюдают настоящую зиму из своих окон: снегопад на сутки опередил прогнозы синоптиков.
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Ха, я первый снег выложил! . . . . . . #spb #питер #спб #russia #rus_places #photorussia #natgeotravel #natgeoru #natgeorussia #awesome #awesomeearth #spbgram #piteronline #piterfoto #spbru #lovepetersburg #spb_guide #spb_petersburg #mazzza #withgalaxy #природа #nature
— Ну вот и он — первый снег! — пишут петербуржцы на страницах в соцсетях и выкладывают фотографии запорошенных снегом улиц и машин.
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С первым снегом, Петербурге! 🌨️ Еще немного и новый год! 🎄 #санктпетербург #питеронлайн #петербург #питер #первыйснег #снегопад #снег #осень #онлайн #поздняяосень #октябрь #безфильтров #россия #изокна #скороновыйгод #snow #winter #autumn #octouber #piterstreets #piter #piteronline #citylife #citygram #instacity #saintpetersburg
Снегопад уже накрыл северные районы города и аэропорт Пулково, пользователи "Инстаграма" в шутку призывают пилотов развернуться и лететь обратно.
Зимняя погода задержится в Питере до конца недели, в прогнозах погоды обещают ветреные и мокрые будни.
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