SDF: Вместе с аль-Багдади убит его ближайший помощник

Курды уверены, что убийство аль-Мухаджира стало продолжением преследования лидеров террористов.

В ходе совместной спецоперации курдских отрядов и ВВС США на севере Сирии убит ближайший сподвижник лидера ИГИЛ* Абу-Хасан аль-Мухаджир. Об этом сообщил на своей странице в "Твиттере" командующий курдскими отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF) Мазлум Абди.

Аль-Мухаджир считался правой рукой аль-Багдади и был официальным представителем группировки.

Об убийстве самого главаря террористов — аль-Багдади — сегодня заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, боевик пытался скрыться от военных США в подземном тоннеле и взорвал пояс смертника.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.