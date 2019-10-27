В Североуральске лесовоз повредил газопровод, город остался без газа — видео

Угрозы взрыва нет. В администрации организовано экстренное заседание комиссии по ЧС.

В Североуральске Свердловской области лесовоз повредил газопровод, без газа остались более 37 тысяч человек, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

— 27 октября поступила информация о повреждении лесовозом газопровода диаметром 426 мм в г. Североуральске в районе посёлка 3-й Северный. Повреждённый участок газопровода перекрыт, угрозы взрыва нет. Производится подготовка к ремонтным работам, — говорится в сообщении.

Уточняется, что без газа остаются 2825 жилых домов, в которых проживает более 37 тысяч человек.

В администрации города организовано экстренное заседание комиссии по ЧС для принятия мер по скорейшему восстановлению газоснабжения и переводу котельных на резервное топливо.