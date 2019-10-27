В Колумбии шесть человек погибли при крушении военного вертолёта

По предварительным данным, причиной происшествия стали плохие погодные условия, которые также затруднили спасательную операцию.

В Колумбии рухнул военный вертолёт, погибло шесть человек, об этом сообщает RCN.

Инцидент произошёл в муниципалитете Альбан. Воздушное судно вылетело с авиабазы Паланкеро и пропало с радаров. Военные сообщили, что оно находилось в отличном техническом состоянии и несколько раз использовалось для перевозки президента, а экипаж имел несколько тысяч часов налёта.

Lamentamos profundamente la pérdida de los seis tripulantes del helicóptero FAC 0006, que se accidentó en zona rural de #Cundinamarca. Toda nuestra solidaridad con sus familias y la @FuerzaAereaCol pic.twitter.com/ff4kDfoyie — MinInterior Colombia (@MinInterior) 27 октября 2019 г.

По предварительным данным, наиболее вероятной причиной крушения стали погодные условия. По данным властей, место аварии находится в горах, в момент происшествия шёл дождь, что помешало спасательной операции.

В настоящее время доступ к месту катастрофы затруднён, спасательные работы продолжаются. Военное ведомство, полиция и пожарные расследуют причины произошедшего.