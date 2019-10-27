В Колумбии шесть человек погибли при крушении военного вертолёта

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Фото © Facebook/ Alejandro Montegrande

По предварительным данным, причиной происшествия стали плохие погодные условия, которые также затруднили спасательную операцию.

В Колумбии рухнул военный вертолёт, погибло шесть человек, об этом сообщает RCN.

Инцидент произошёл в муниципалитете Альбан. Воздушное судно вылетело с авиабазы Паланкеро и пропало с радаров. Военные сообщили, что оно находилось в отличном техническом состоянии и несколько раз использовалось для перевозки президента, а экипаж имел несколько тысяч часов налёта.

По предварительным данным, наиболее вероятной причиной крушения стали погодные условия. По данным властей, место аварии находится в горах, в момент происшествия шёл дождь, что помешало спасательной операции.

<p>Фото © Facebook/ <a href="https://www.facebook.com/alejandro.benjamin.50?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAtZ-ljrEYUVAVu6YjpFsy-cO5-8DTz01ALRZ83peXCD-iwqXa5TUazOde3WK1W3CFz3CTDx_dHbHp6&hc_ref=ARTXv_knT-hRFeKmZLKqyiTiXcT8lFjiwADLf7z3DPiyeSs_t0-4UZ6v66dutMAknZc&dti=71000109201&hc_location=group" target="_blank"><ins>Alejandro Montegrande</ins></a></p>

В настоящее время доступ к месту катастрофы затруднён, спасательные работы продолжаются. Военное ведомство, полиция и пожарные расследуют причины произошедшего.

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