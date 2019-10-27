Стюардесса обвинила пилотов в установке камеры в туалете лайнера и подала в суд

Однако лётчики отрицают причастность к инциденту, а авиакомпания назвала произошедшее неудачной шуткой.

Бортпроводница американской авиакомпании Southwest Airlines Рене Стейнакер обвинила двух пилотов в установке видеокамеры в туалете лайнера и подала против них иск на сумму $50 тыс., об этом сообщает Би-би-си.

По словам телеканала, инцидент произошёл в 2017 году. Капитан Терри Грэм попросил стюардессу сесть в кабину со вторым пилотом Райаном Расселом, пока он пользовался туалетом, как утверждает иск. Стейнакер заявила, что она видела iPad, показывающий прямую трансляцию из туалета.

Лётчик якобы сообщил бортпроводнице, что это секретная мера безопасности и камеры стоят во всех самолётах Boeing 737-800 этой авиакомпании. Он попросил никому не рассказывать о произошедшем.

Пилоты и Southwest Airlines отрицают, что в туалете была камера, снимающая пассажиров и членов экипажа. Авиакомпания отметила, что инцидент был "неуместной попыткой юмора". Оба сотрудника прошли служебные проверки и продолжают совершать коммерческие полёты.

Адвокат Стейнакер подчеркнул, что подобное поведение возмутительно. Он также сказал, что его клиентка испытала сильное эмоциональное потрясение и стресс. Дата слушания пока не установлена.