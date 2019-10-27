Бутина рассказала, кто оплачивал её учёбу в США

Обучение Марии Бутиной в одном из университетов Вашингтона оплачивали два её американских друга. Об этом она сама рассказала в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".

— В июне 2016 года я приехала в США по студенческой визе и поступила в Американский университет в Вашингтоне, где изучала международные отношения, и окончила университет с отличием. Учёбу мне оплатили мои два друга-американца, которые считаются состоятельными людьми, — рассказала Бутина.

Она также сообщила, что арестовали её через неделю после того, как она получила в Штатах рабочую визу. Сейчас Мария, по её собственному признанию, планирует поведать россиянам о проблемах, с которыми они могут столкнуться при переезде в США.

Напомним, 26 октября россиянка Мария Бутина вернулась на родину после того, как провела 18 месяцев в американской тюрьме.