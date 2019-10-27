В Офисе Зеленского заявили о вывозе незаконного оружия из Донбасса

Незаконное оружие националистов вывезли из населённого пункта Золотое, об этом сообщается в видеоролике, опубликованном на странице Офиса президента Украины в соцсети Facebook.

По заявлению МВД Украины, вооружение было изъято у участников акции против разведения войск. Президент страны Владимир Зеленский подчеркнул, что не оставит и не предаст жителей Донбасса.

Накануне глава Незалежной посетил посёлок Золотое Луганской области, который после разведения войск отказались покинуть ветераны националистического батальона "Азов". Он перешёл на повышенный тон во время разговора с боевиками.

Руководитель националистической партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий обвинил Зеленского в хамстве и пообещал президенту, что, если батальон вытеснят с позиций, которые он занимает сейчас, на место вернутся десять тысяч бойцов.