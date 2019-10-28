Вдова Дмитрия Марьянова рассказала о своём новом избраннике

Ксения отметила, что встреча с новым возлюбленным буквально помогла ей переродиться.

Вдова актёра Дмитрия Марьянова, который скончался в 2017 году в реабилитационном центре "Феникс", Ксения Бик рассказала о своём новом избраннике. Об этом она сообщила в эфире телеканала НТВ.

Нового избранника женщины зовут Сергей Соболев. Именно он помог ей пережить тяжёлую потерю и был рядом последние несколько месяцев. Она также отметила, что не старается скрыть новую романтическую связь от взглядов общественности. По её словам, это не претит взглядам погибшего — у неё однажды был разговор с мужем относительно будущего.

Я намного старше тебя, у нас 17 лет разница. Когда придёт время и ты останешься одна, я тебя никогда не прощу, если ты не встанешь на ноги Дмитрий Марьянов

Ксения отметила, что встреча с новым возлюбленным помогла ей переродиться. По её словам, тот человек, которым она была после смерти мужа, и тот человек, каким она является сейчас, — абсолютно разные.

Отреагировала вдова актёра и на недавние слухи о любовнице Марьянова, которая якобы появилась у него незадолго до гибели.

У нас слово "развод" звучало один раз той осенью. Когда я его произнесла, то он сказал: "Если ты переступишь порог этого дома, мне конец" Ксения Бик

Она также подчеркнула, что жить с известным человеком всегда сложно. И каждой женщине, которая планирует связать себя узами брака со знаменитостью, нужно это учитывать. Стоит помнить и то, что в таком случае вопрос о других пассиях всегда будет актуальным. Эту часть отношений просто нужно принять, посоветовала Бик.

Ранее адвокат сына Марьянова опровергла слухи о травле вдовы артиста. Она также рассказала, что Бик преувеличивала информацию о тяжёлом алкоголизме супруга.

Как сообщал Лайф, актёр театра и кино Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года в возрасте 47 лет. Следствие по делу о его смерти длилось полтора года. Адвокат обвиняемой по делу о его гибели потребовал дорасследования.