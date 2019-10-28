Военные Швеции, Дании и Норвегии совершат наблюдательные полёты над РФ

Швеция, Дания и Норвегия совершат наблюдательные полёты над российской территорией в рамках Договора по открытому небу, а Россия в свою очередь проведёт их над территорией Латвии, об этом сообщает газета "Красная звезда".

Российский самолёт наблюдения Ан-30Б совершит вылеты максимальной дальностью 800 км с 28 октября по 1 ноября с аэродрома Рига, а совместная шведско-датско-норвежская миссия на воздушном судне СААБ-340 вылетит из Кубинки.

— В ходе полёта по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолёта наблюдения проконтролируют строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применение предусмотренной договором аппаратуры наблюдения, — сообщил начальник Нацио­нального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Договор по открытому небу подписали представители 23 государств — членов ОБСЕ в Хельсинки 24 марта 1992 года. Россия ратифицировала данный договор в мае 2001 года. Его участники могут совершать облёты территорий друг друга для контроля военной деятельности. Ранее в Минобороны РФ рассказали, зачем США нужно данное соглашение.