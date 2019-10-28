Би-би-си выпустила первый трейлер нового "Дракулы"

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Телекомпания ВВС опубликовала первый трейлер мини-сериала "Дракула" по одноимённому роману Брэма Стокера.

<p>Клас Бэнг. Скриншот © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=IC9TjMNqPEo" target="_blank">ВВС</a></p>

Роль Дракулы в новой картине сыграл актёр Клас Банг, известный по сериалу "Мост". Также в ленте снялись Джон Хеффернан, Долли Уэллс, Джонатан Арис и Джоанна Сканлан.

В разработке телесериала приняли участие Марк Гэтисс и Стивен Моффат — продюсеры недавней и самой популярной экранизации романов Артура Конан-Дойла "Шерлок Холмс" с британцем Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли и сериала "Доктор Кто".

Действие мини-сериала стартует в 1897-м в Трансильвании, в роскошном замке самого графа Дракулы. Но в поисках свежей крови вампир уезжает в викторианский Лондон.

Премьера "Дракулы" запланирована на эту зиму. Проект стал совместным для телекомпании ВВС и стриминговой платформы Netflix.

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