В США анонсировали возврат на Землю секретного спутника X-37B

Также в Вашингтоне сообщили о запуске с борта малых объектов, не зарегистрированных в мировых базах данных.

Секретный американский спутник X-37B успешно приземлился на шаттл-посадочном комплексе космического центра НАСА имени Кеннеди на мысе Канаверал. Об этом сообщили в ВВС США.

The X-37B Orbital Test Vehicle breaks record with 780 days in orbit after landing at @NASAKennedy's Shuttle Landing Facility at 3:51 a.m.



Learn more about its record breaking mission here: https://t.co/q3zs27xc9q pic.twitter.com/TaKWZuDClq — U.S. Air Force (@usairforce) 27 октября 2019 г.

Космический объект проводил эксперименты на орбите в течение 780 дней во время полета, недавно он побил свой собственный рекорд, находясь на орбите более двух лет.

— Эта программа продолжает стремительно развиваться как единственный в мире космический корабль многоразового использования. Успешно приземлившись сегодня, X-37B выполнил самый длинный на сегодняшний день полет и успешно выполнил все задачи миссии. Среди прочего успешно проводились эксперименты в Лаборатории исследований ВВС, а также проводились полеты на малых спутниках, — сообщил Рэнди Вальден, директор Управления быстрых возможностей ВВС США.

Спутники, запущенные с борта, не зарегистрированы в каталоге искусственных космических объектов, доступном на специализированном сайте ВВС США space-track.org, американские военно-воздушные силы также не сообщали об их использовании. При этом учитывается, что страны должны предоставлять эту информацию в обязательном порядке.

X-37B — беспилотный экспериментальный орбитальный самолёт, созданный американской компанией Boeing по заказу ВВС США. Корабль способен быстро менять орбиту и маневрировать, доставлять грузы на орбиту и возвращать из космического пространства объекты в специальном грузовом отсеке.